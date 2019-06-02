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ترامب يصف ميغان ماركل بالـ “شريرة”.. فيديو

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ميغان ماركل ودونالد ترامب

ميغان ماركل ودونالد ترامب

مهد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لزيارته القادمة إلى المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا الأسبوع المقبل خلال مقابلة مُثيرة للجدل مع صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقد تناولت مقابلة الرئيس الامريكي مع “ذا صن” مواضيع عديدة بدءًا من رأيه بطريقة تعامل رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها “تيريزا ماي” مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى كره دوقة ساسكس “ميغان ماركل” لسياسته.

تطرَّق دونالد ترامب للحديث حول التعليقات التي أدلت بها ميغان ماركل قبل الانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2016، حيث وصفته بالكريه واتهمته بالشعبوية ومعاداة النساء، كما قالت أنها ستنتقل إلى كندا إذا ما فاز بالرئاسة، فقد تعهدت بالتصويت لصالح منافسته آنذاك “هيلاري كلينتون”.

وردًا على هذه الأوصاف، قال “ترامب”: “لم أكن أعلم أنها شريرة، آمل أن تكون على ما يرام”، وبدا أنه دفن الأحقاد مُضيفًا: “أعلم أنها ستكون أميرة رائعة، ستكون جيدة.”

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