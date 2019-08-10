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تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف الأصوات الشابة في الوطن العربي

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أعلن ” تركي آل الشيخ ” رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إنطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي .

وأشار إلى أن هذه المسابقة ستلقى الدعم منه وستكون مهمتها اكتشاف الأصوات الشابة .

وظهر تركي آل الشيخ في المنشور بصورة له وهو يرتدي قميص نادي ألميريا الإسباني الذي اشتراه مؤخرا .. وكتب قائلا : ” سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لإكتشاف اصوات شابة في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم .. أنتظرونا ” .

سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لكتشاف اصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم … أنتظرونا 👍🔥🙏🏻❤

Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Friday, August 9, 2019

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