تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف الأصوات الشابة في الوطن العربي

أعلن ” تركي آل الشيخ ” رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إنطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي .
وأشار إلى أن هذه المسابقة ستلقى الدعم منه وستكون مهمتها اكتشاف الأصوات الشابة .
وظهر تركي آل الشيخ في المنشور بصورة له وهو يرتدي قميص نادي ألميريا الإسباني الذي اشتراه مؤخرا .. وكتب قائلا : ” سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لإكتشاف اصوات شابة في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم .. أنتظرونا ” .
سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لكتشاف اصوات شابه في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم … أنتظرونا 👍🔥🙏🏻❤
Posted by تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh on Friday, August 9, 2019