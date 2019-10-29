تركي آل شيخ يعلن عن مفاجآته للجمهور السعودي

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موفع التغريدات ” تويتر ” عدة تغريدات كشف بها عن عدة مفاجآت تقدم للجمهور السعودي .
المفاجآة الأولى والتي تقدم لأول مرة لجمهور المملكة هي قيام شركة الاتصالات السعودية ” STC ” بتفعيل خدمة ال ” 5G ” في الأماكن العامة وبشكل تجاري .
لأول مره STC تشغل خدمه ال 5G في مكان عام و بشكل تجاري 💪
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019
كما أعلن تركي آل الشيخ في تغريدات أخرى عن تكريم النجمين السعوديين ” عبادي الجوهر ” و ” محمد عبده ” وذلك في احتفاليتين مختلفتين تقام الأولى في أواخر نوفمبر المقبل والثانية أواخر ديسمبر المقبل .
ولاقت التغريدات تفاعلا كبيرا بين المغردين والذين أبدوا سعادتهم بتلك الحفلات وتكريم هؤلاء الفنانين أصحاب التاريخ الفني الكبير .
تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات أخر شهر نوفمبر … في ليلة العود لوحده يحكي … ترقبونا🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/W5SB61MrbR
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019
تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق ان عمل ل اي فنان … وفي مسرح محمد عبده في البولفارد … في أخر شهر ديسمبر … تاريخ سيكتب في ذالك اليوم ترقبو 👍🔥🙏🏻🇸🇦❤️ pic.twitter.com/XRcrcXOIfx
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019