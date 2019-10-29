تركي آل شيخ يعلن عن مفاجآته للجمهور السعودي

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موفع التغريدات ” تويتر ” عدة تغريدات كشف بها عن عدة مفاجآت تقدم للجمهور السعودي .

المفاجآة الأولى والتي تقدم لأول مرة لجمهور المملكة هي قيام شركة الاتصالات السعودية ” STC ” بتفعيل خدمة ال ” 5G ” في الأماكن العامة وبشكل تجاري .

لأول مره STC تشغل خدمه ال 5G في مكان عام و بشكل تجاري 💪 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019

كما أعلن تركي آل الشيخ في تغريدات أخرى عن تكريم النجمين السعوديين ” عبادي الجوهر ” و ” محمد عبده ” وذلك في احتفاليتين مختلفتين تقام الأولى في أواخر نوفمبر المقبل والثانية أواخر ديسمبر المقبل .

ولاقت التغريدات تفاعلا كبيرا بين المغردين والذين أبدوا سعادتهم بتلك الحفلات وتكريم هؤلاء الفنانين أصحاب التاريخ الفني الكبير .

تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات أخر شهر نوفمبر … في ليلة العود لوحده يحكي … ترقبونا🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/W5SB61MrbR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2019