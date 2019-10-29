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تركي آل شيخ يعلن عن مفاجآته للجمهور السعودي

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نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موفع التغريدات ” تويتر ” عدة تغريدات كشف بها عن عدة مفاجآت تقدم للجمهور السعودي .

المفاجآة الأولى والتي تقدم لأول مرة لجمهور المملكة هي قيام شركة الاتصالات السعودية ” STC ” بتفعيل خدمة ال ” 5G ” في الأماكن العامة وبشكل تجاري .

كما أعلن تركي آل الشيخ في تغريدات أخرى عن تكريم النجمين السعوديين ” عبادي الجوهر ” و ” محمد عبده ” وذلك في احتفاليتين مختلفتين تقام الأولى في أواخر نوفمبر المقبل والثانية أواخر ديسمبر المقبل .

ولاقت التغريدات تفاعلا كبيرا بين المغردين والذين أبدوا سعادتهم بتلك الحفلات وتكريم هؤلاء الفنانين أصحاب التاريخ الفني الكبير .

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