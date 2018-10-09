تساقط الشعر.. متى يكون طبيعياً؟وما هي أسبابه!

يتزامن تساقط شعرنا في الخريف مع تساقط أوراق الأشجار خلال هذا الفصل.

ولكن هل تعلمون أن فقدان الشعر الموسمي هذا يمكن أن يتحوّل من طبيعي إلى مرضي في بعض الحالات مما يستدعي الاستعانة بعلاجات متخصصة توقف التساقط وتعزّز نمو الشعر.

-متى يكون تساقط الشعر طبيعياً؟

إن تساقط الشعر بشكل يومي يبقى طبيعياً في حال تراوح بين 25 و60 شعرة. فدورة حياة شعرنا تمرّ عادةً بمراحل ثلاث: مرحلة النمو التي تتراوح بين 2 و5 سنوات بالنسبة للرجال، وبين 5 و7 سنوات بالنسبة للنساء، مرحلة الراحة التي تدوم حوالي 3 أشهر، وتبدأ بعدها مرحلة التساقط للسماح بنمو جيل جديد من الشعر. ولكن عندما يتعدى التساقط 100 شعرة في اليوم يصبح الوضع غير طبيعي مما يتطلّب البحث عن أسباب لهذه المشكلة وحلولاً لها.

– ما هي أسباب التساقط الموسمي للشعر؟

يظهر التساقط الموسمي للشعر في بداية الربيع والخريف. وهو ينتج عادةً عن عدة عوامل خارجية مثل التعرّض للشمس، مياه البحر، والرمال خلال الصيف. أو عند مواجهة فترات من السترس والتعب في الخريف. يتحمّل شعرنا بصعوبة هذه الضغوط مما يتسبّب بتساقطه.

يلعب استعمال مستحضرات العناية بالشعر غير المناسبة دوراً مشجّعاً على زيادة مشكلة تساقط الشعر. كما يزيد النظام الغذائي غير المتوازن من حدّة التساقط، ويتسبب انسداد جريبات فروة الرأس نتيجة الإفرازات الدهنيّة والقشرة في تفاقم مشكلة فقدان الشعر.

-ما هو الدور الذي تلعبه المكمّلات الغذائيّة في هذا المجال؟

يمكن للمكمّلات الغذائيّة أن تتمتع بفعالية كبيرة في مجال محاربة تساقط الشعر الموسمي، فغناها بالفيتامينات من فئة A وE وF وB بالإضافة إلى الحوامض الدهنيّة، والعناصر المعدنيّة مثل النحاس، والحديد، والمغنيزيوم. كما تلعب الحوامض الأمينيّة مثل الميتيونين، والسيستيين دوراً فعّالاً في هذا المجال كونها تدخل في تركيبة الكيراتين المكوّن الأساسي للشعر. أما الأرغينين فينشّط نمو الشعر ويعمل الغلوتامين على تقويته.

إلى جانب تناول المكمّلات الغذائيّة، من الضروري اعتماد نظام عذائيّ متوازن غنيّ بالأسماك، والبيض، الدجاج، زروع القمح، الشوكولاتة السوداء، البقوليات، الزيوت النباتية (زيتون، كتان، جوز…)، اللوز، المحار، الصويا.

-ما هي المدة التي يمتدّ عليها تساقط الشعر الموسميّ؟

تساقط الشعر الموسميّ لا يستمرّ أكثر من 3 أشهر، أما عندما يتعدّى التساقط هذه الفترة فيجب البحث عن أسباب أخرى قد تكون غير موسمية. وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب الجلد أو اللجوء إلى معاهد متخصصة في معالجة مشاكل الشعر.