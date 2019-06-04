تصريحات مدوية في اعترافات زوجة أشهر ملحد في مصر

كشفت الفتاة المصرية ” ندى مندور ” زوجة ” أحمد حرقان ” أشهر ملحد في مصر والتي تم الطلاق بينهما مؤخرا عن أسباب الطلاق وتفاصيل الأيام الصعبة التي عاشتها معه وما تعرضت له من اعتداءات بالضرب وإجهاضها منه .

وقالت ندى أن في البداية كانت الخلافات بينهما بسبب السجائر فهي مدخنة وكانت قد صارحته في بداية الزواج بذلك وكان راضيا بالأمر ولكن بعد ذلك أصبح لا يوافق على شرائها للسجائر وعندما يعلم إنها ستنزل من المنزل لشرائها كان يهددها بالطلاق .

قائلة : ” حينما قررت مرة النزول أخبرني من البلكونة لو رجعتي بسجائر هطلقك وفرج عليا الجيران وقولت في نفسي أقصر الشر وارجع بدون سجائر حتى أرى آخرته معي ” وعندما صعدت إلى الشقة بدأت المشاجرة بينهما .

وأضافت إنها عندما علمت بأمر حملها زاد خوفها فكيف يتربى الطفل بين أب ملحد وأم مرعوبة وخائفة طوال الوقت .. فإلى جانب المشاكل القائمة دائما بينها وبين زوجها فهم تعرضوا ذات مرة لمحاولة اغتيال عندما علم الكثيرون بإلحاد زوجها بعد ظهوره المتكرر على القنوات الإعلامية .

وعندما علم بأمر حملها طلب منها أن تجهض الطفل بتناول دواء معين وأن تتهم الشرطة بالتسبب في ذلك وأن لا تخبر أحدا بذلك وبالأخص الممول له ونفذت بالفعل ما قاله .

وقالت أن بسبب سوء معاملته فكرت أكثر من مرة في الانتحار داخل الحمام باستخدام موس الحلاقة وعندما يكتشف زوجها ذلك كان ينهال عليها ضربا .