أصدر النائب العام المصري المستشار ” حمادة الصاوي ” قرارا يوم أمس الأربعاء بحبس ” حنين حسام ” المشهورة بفتاة التيك توك 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات .

على خلفية إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم ببثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة تطبيق ” تيك توك ” .

وأعلنت النيابة المصرية عن عن إنها سوف تصدر بيانا لها في وقت لاحق تكشف من خلاله تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى حنين حسام .

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على حنين حسام الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد بثها لفيديو عبر تطبيق ” تيك توك ” دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال .

واتخذت جامعة القاهرة موقفا ضدها أيضا حيث تم إحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق معها لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية .

وقال رئيس الجامعة ” محمد عثمان الخشت ” أن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي .