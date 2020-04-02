تظاهرات ومسيرات في مصر اعتراضا على إجراءات العزل لمكافحة كورونا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو لخروج بعض المواطنين بمحافظة الغربية من قرية ” الهياتم ” في مصر في مسيرات وذلك اعتراضا على فرض عزل كامل على قريتهم وعدم مغادرتهم لمنازلهم بعد ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد .

حيث قام أهالي القرية بالطواف في شوارعها في وقت حظر التجول معلنين عن رفضهم لقرار العزل ومرددين : ” مش عايزين كراتين من حد إحنا ناكل أي حد ” في رفض منهم للمساعدات المقدمة لهم من أطعمة تبرعت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني والأفراد .

وأثارت تلك المقاطع استياء وغضب المتابعين في مصر ووصفهم لما حدث ب ” الكارثة ” وذلك بسبب التجمعات التي قد تؤدي إلى تفشي انتشار الفيروس بشكل أكبر في البلاد وعدم تقديرهم لخطورة الموقف والتزامهم بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية .

وتدخلت الأجهزة الأمنية المصرية لفض المسيرة والتي نجحت في إقناع أهالي القرية المعزولة صحيا بالعودة إلى منازلهم بعد محاصرة جميع مداخل ومخارج القرية دون التعامل معهم أو الاقتراب منهم واستعانت بمشايخ القرية لتقديم النصح للأهالي .