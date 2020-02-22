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تعرفوا على التدابير الوقائية من فيروس “كورونا”

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بعد أن تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بـ”​كورونا​” في لبنان، موجودة في مستشفى بيروت الحكومي من قبل وزير الصحة العامة ​حمد حسن.
نورد لكم التدابير الوقائية من الفيروس:

-تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة – يُفضل بمحرمة ورقية – وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.

-غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.

-لا تقترب من الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطا صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.

-تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

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