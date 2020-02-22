تعرفوا على التدابير الوقائية من فيروس “كورونا”

بعد أن تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بـ”كورونا” في لبنان، موجودة في مستشفى بيروت الحكومي من قبل وزير الصحة العامة حمد حسن.
نورد لكم التدابير الوقائية من الفيروس:
-تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة – يُفضل بمحرمة ورقية – وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.
-غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.
-لا تقترب من الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطا صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.
-تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.