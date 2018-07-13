تعرف على أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2018

أصدر موقع passportindex الترتيب العالمي الجديد لأقوى جوازات السفر في العالم للعام 2018

اذ يتم تحديث اللائحة بشكل متكرر بناءً على التغييرات في منح أو حجب التأشيرات عن البلدان

فيما يلي تصنيف أقوى 10 جوازات سفر في العالم لهذه السنة، استناداً إلى عدد البلدان التي يستطيع أصحابها زيارتها دون تأشيرة دخول:

1- سنغافورة: 166 دولة

2- ألمانيا، كوريا الجنوبية: 164 دولة

3- الدانمرك، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، فرنسا، النرويج، هولندا، إسبانيا، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية : 163 دولة

4- سويسرا، بلجيكا، النمسا، اليونان، البرتغال، ماليزيا، المملكة المتحدة، ايرلندا وكندا : 162 دولة

5- التشيك والمجر: 161 دولة

6- مالطا، نيوزيلندا وأستراليا: 160 دولة

7- سلوفينيا، ايسلندا، بولندا، لتوانيا، سلوفاكيا ولاتفيا: 159 دولة

8- استونيا: 158 دولة

9- ليختنشتاين، رومانيا، وبلغاريا: 156 دولة

10 – قبرص: 155 دولة

أمّا ترتيب الدول العربية، فيصنف جواز سفر الإمارات العربية المتحدة كأفضل جواز سفر عربي حيث جاء في المركز الـ 11 عالمياً بإتاحته الدخول إلى 154 دولة دون تأشيرة.

اما الترتب الكامل فبأمكانكم الاطلاع عليه على هذا الرابط: Passport Index 2018