تعرف على أول وقت لإخراج زكاة الفطر

أعلن الدكتور ” سعد بن تركي الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء سابقا وؤئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود عن وقت إخراج زكاة الفطر .

حيث قال في مقطع فيديو أن اول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر عند غروب شمس يوم الثامن والعشرين من رمضان حتى صلاة العيد .

وأشار إلى أن وقت زكاة الفطر في يوم العيد تكون قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم او يومين .

وأضاف أن من اخرجها قبل ذلك فإذا كان شهر رمضان ناقصا فيجزئ من غروب شمس يوم السابع والعشرين .. اما إذا كان تاما فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم الثامن والعشرين من رمضان .