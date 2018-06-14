تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم 2018

مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم روسيا، سوف تقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين وفلسطين والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسودان.

وسوف تتم إذاعة المباراة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1، وبي إن سبورت ماكس 2، إذ سوف يتولى التعليق رؤوف خليف، وخليل البلوشي، وأحمد الطيب، بينما تذاع المباراة على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم، وهي قنوات إيدمان أذربيجان وAZ TV، قناة ZDF ، قناة irib varzesh و irib tv على قمر عرب سات، وعبر قناة TRT 1 HD على القمر التركي.

كما كشفت “bein sports”، عن نقل المباراة عبر قناتها المفتوحة، ووفق ما جاء في جدول البث الخاص بالقناة عبر موقعها الرسمي، فإنه تم تحديد قناة “bein sports” المفتوحة، لإذاعة حفل ومباراة افتتاح مونديال روسيا.