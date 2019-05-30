تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة في بريطانيا

تتبع العائلة المالكة البريطانية قائمة طويلة من القواعد واللوائح الصارمة التي يجب على كل فرد الالتزام بها، لكن هذه القواعد قد تبدو غريبة في بعض الأحيان.

وقام موقع “إكسبرس” البريطاني، بتجميع أكثر القواعد غرابة وهي:

1- إذا وقفت الملكة، فعليك أيضا الوقوف:

يجب على كل شخص في العائلة المالكة أن يقف عندما تقف الملكة، أو عندما تدخل الغرفة أو تخرج منها.

كما يجب عليهم أيضا إنهاء الأكل بمجرد توقف الملكة عن فعل ذلك.

2- ورثة العرش يسافرون بشكل منفصل:

هذه القاعدة سارية من أجل الحفاظ على العرش، ولا يُسمح لوريثين بالسفر معا مطلقا، لكن في الآونة الأخيرة، اتخذ الأمير وليام وزوجته كيت قرارا بخرق التقاليد الملكية والسفر مع أطفالهما.

ومع ذلك، قد ينتهي هذا بحلول عيد ميلاد جورج الثاني عشر، حيث من المحتمل أن يُطلب منه هو وويليام الطيران بشكل منفصل.

3- بعد الساعة السادسة مساء، يجب أن تصبح القبعات تيجانا:

بعد الساعة السادسة مساء، من المفترض أن تقوم النساء بتغيير القبعات، ويضعن تاجا في المناسبات العامة.

4- طلب الزواج يحتاج إذنا من الملكة:

وفقا لقانون الزيجات الملكية لعام 1772، يجب أن يحصل أي نسل ملكي على موافقة الملك قبل تقديمه عرض الزواج.

5- باقات ورد الزفاف يجب أن تحتوي على الآس:

تحمل العرائس الملكية غصنا واحدا على الأقل من الآس في باقة الزفاف، حيث أنه يرمز إلى الأمل والحب، ويعود هذا التقليد إلى حفل زفاف الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت.

6- الملكة تختار الملابس الملونة الزاهية:

في المناسبات الملكية، ترتدي الملكة دائما ألوانا مشرقة، وهذا ليس لمجرد تفضيلها الشخصي لهذه الألوان، بل يرجع ذلك إلى بروتوكول ملكي آخر، حيث تسهل الألوان الزاهية اكتشاف الملكة وسط الحشود.

7- فساتين الزفاف تتطلب موافقة الملكة:

على الرغم من أن كل عروس ملكية قد يكون لديها ذوقها الخاص في انتقاء فستانها، فإن للملكة الكلمة الأخيرة في تصميم الفستان وجماليته.

8- القيود الملكية الغذائية:

هناك نوعان من الأطعمة الممنوعة في المطبخ الملكي وهي المحار والثوم.

ويمنع المحار كونه من الأطعمة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والحساسية، فيما تم استبعاد الثوم من قائمة الطعام لأن الملكة لا تحبه.