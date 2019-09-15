تعرف على قائمة أكثر الشخصيات المسلمة المؤثرة في العالم

كشف المركز الملكي للدراسات الإستراتيجية الإسلامية في الأردن عن المنشور السنوي الذي يضم أكثر من 500 شخصا مسلما ذو تأثير في العالم لعام 2019 .

وتصدر القائمة الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” وملك السعودية ” سلمان بن عبد العزيز ” وملك الأردن ” عبدالله الثاني ” وشيخ الأزهر الدكتور ” أحمد الطيب ” .

في حين ضم أول 50 اسم منها مفتي جمهرية مصر العربية السابق الدكتور ” على جمعة ” والشيخ ” حبيب على الجفري ” والداعية المصري ” معز مسعود ” ولاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” .. والمطربين ماهر زين وسامي يوسف .

كما تضمنت القائمة أيضا الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” حاكم إمارة دبي و” محمد بن زايد آل نهيان ” حاكم إمارة أبو ظبي .. ورئيس الوزراء الباكستاني ” عمران خان ” وولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان ” و ” مهاتير محمد ” رئيس وزراء ماليزيا .. إلى جانب عدد من المفكرين والرياضيين .