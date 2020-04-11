أعلنت شبكة قنوات روتانا عن إنطلاق قناة جديدة وهي قناة ” روتانا كوميدي ” غدا الأحد الموافق الثاني عشر من شهر إبريل الجاري .

والتي يأتي الهدف من إنطلاقها هو الترويح عن المشاهدين وحثهّم على البقاء في منازلهم وبث السرور في كل بيت عربي في ظل الظروف التي يشهدها الهالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

تقدم قناة روتانا كوميدي مجموعة من الأفلام والمسرحيات العربية والمسلسلات الكوميدية التي حققت نجاحات كبيرة .

كما تجمع القناة أعمال نخبة من نجوم الكوميديا في الوطن العربي منهم : إسماعيل ياسين وعادل إمام وسمير غانم ونجيب الريحاني وفؤاد المهندس وزينات صدقى وعبد السلام النابلسي وسعيد صالح ومحمد هنيدى ومحمد سعد وأحمد حلمى .