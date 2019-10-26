تعيين ضباط ل ” الذوق العام ” في المملكة العربية السعودية !!

نشر مشروع واجهة الرياض صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” لأحد الأشخاص الذي يظهر مرتديا سترة كتب عليها من الخلف ” ضابط الذوق العام ” .

والذي تتضمن مهامه المكلف بها ضمان عدم الخروج عن الذوق العام من قبل زوار المملكة .. والحيلولة دون خدش الحياء والذوق العام وضمان عدم التعرض للفتيات أو الرجال بطريقة غير لائقة حيث يتدخل مسؤولو ضبط الذوق العام في الحالات المخالفة التي قد يترتب عليها وقوع مخالفات ومشكلات تثير حولها ضجة وتحول دون استمرار فعاليات المناسبات بشكل سليم .

حيث تأتي تلك الخطوة ضمن الجهود التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه للحفاظ على جودة تجربة الضيوف في فعاليات موسم الرياض والأماكن المختلفة تزامنا مع الحفلات والمهرجانات المختلفة .

وهو الأمر الذي أثار الكثيرمن الجدل بين السعوديين حيث لا تزال حدود الذوق العام غير واضحة للكثيرين خاصة وأن الأمر جديد نسبيا بالنسبة للمجتمع السعودي وما يشهده حاليا من إنفتاح يتسبب أحيانا في بعض الحوادث الفردية التي تسبب لغطا .