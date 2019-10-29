تفاصيل آخر مكالمة بين ” ضحية القطار ” وبين والدته : ” أنا جايلك يا أمي .. وحشتيني “

خرج ” شريف عماد ” نجل خالة ضحية القطار وشهيد لقمة العيش ” محمد عيد ” البالغ من العمر 23 عاما والذي لقى مصرعه يوم أمس تحت عجلات قطار ” الإسكندرية – الأقصر ” أثناء توجهه إلى منزله بشبرا الخيمة بعد أن انتهى من عمله بعدما أجبره كمسري القطارعلى القفز من القطار هو وزميلا له بسبب عدم وجود تذاكر معهما بتفاصيل جديدة عن المتوفي وجانب من حياته الشخصية .

حيث كشف موقع صدى البلد نقلا عنه إن المتوفي كان شابا مكافحا منذ صغره تخرج بدبلوم في الثانوي الفني الصناعي ومنذ ذلك الوقت وبدأ يعمل في بيع الميداليات التذكارية وبعض الإكسسوارات التي يصنعها بنفسه وأصدقائه ويتم كتابة اسم الشخص الذي يريد أن يقتنيها عليها وكان يقوم بذلك في الأسواق كالعتبة أو في مواسم المصايف في الإسكندرية أو السواحل المختلفة للإنفاق على أسرته .

وتحدث شريف عماد عن علاقة محمد عيد بوالدته حيث قال إنه كان دائم الاطمئنان على والدته ويحرص على الاتصال بها باستمرار .. وتمت آخر مكالمة بينهما قبل الحادث بساعات وقال لها : ” وحشتيني يا أمي أنا جايلك على طول ” .

وأضاف إلى ان الأسرة علمت بالحادث من زميله الذي نجا من الحادث ولكنه تعرض إلى بتر في الساق والذي قال لهم أن الكمسري طلب منهما ثمن التذكرة فأشارا بأن ليس لديهما تذاكر فطلب منهما إما القفز من القطار أو الحبس فقررا المجازفة بحياتهما خوفا من الحبس وتعرضهما للمساءلة .

وأكد أن المتوفى اعتاد على تحمل المسئولية منذ وفاة والده وهو في سن صغيرة وأن يكسب لقمته من عرق جبينه مشيرا إلى إنه لديه شقيق أكبر وشقيقه صغري متزوجة وأخرى متوفاة .

ومن ناحية أخرى تستعد أسرته وأهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة لتشييع جثمان الفقيد ودفنه بمقابر العائلة بعد أن صرحت نيابة طنطا بالدفن وتجهيز الجثمان بعد مناظرة الطب الشرعي .