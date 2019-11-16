الصفحة الرئيسية منوعات تقرير يكشف عن أسعد شعوب العالم ودولة عربية من بينهم

تقرير يكشف عن أسعد شعوب العالم ودولة عربية من بينهم

بواسطة -
0 24

كشفت شبكة حلول التنمية المستدامة عن أحدث تقاريرها حول السعادة العالمية والدول التي تضمنتها قائمة أسعد شعوب العالم .

واحتلت دولة فنلندا المرتبة الأولى عالميا في القائمة وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الـ 28 ضمن أسعد شعوب العالم من بين 156 دولة في التقرير السنوي .

ويتم التصنيف في هذا التقرير مرتكزا على السعادة في المجتمع لاصدار النتائج ووفقا لما مر به الشعب على مر السنين .. كما يتم تسليط الضوء على التقنيات والمعايير الاجتماعية والسياسات الحكومية التي دفعت لهذه التغييرات .

يذكر أن شبكة حلول التنمية المستدامة تم انشاؤها عام 2012 بقرار من الأمم المتحدة .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.