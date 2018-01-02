توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2018… فيديو
طلقت ليلى عبداللطيف توقعات جديدة عبر شاشة “الجديد” مع الإعلامي طوني خليفة في حلقة خاصة عشية ليلة رأس السنة، وهذه أبرزها:
توقعات ليلى عبد اللطيف على المستوى الدولي في 2018
-بورصة العملات العالمية ستدخل دائرة الخطر والذهب سيصبح الحاكم الاقتصادي المقبل في العالم.
– انهيار سعر الأورو مما سيؤدّي الى حالة من الشغب وعدم الاستقرار في أوروبا.
-انتشار وباء جديد يغزو العالم واعداد الوفيات بالآلاف.
-تفجير احد المراكز التجارية في كوريا الشمالية ورئيسها في دائرة الخطر.
-اختراق الكتروني كبير يهز العالم والخسائر فادحة
-حصول #داعش على سلاح كيميائي يضرب اوروبا مما سيؤدي الى فضيحة على مستوى العالم
-انسحاب المانيا وايطاليا من الاتحاد الاوروبي
-زلزال قوي يضرب ايران
احدى الشخصيات السياسية البارزة في العالم تتعرض لحادث طائرة
_ولاية ترامب على المحك، واحتمال عزله وتعين رئيساً آخر مكانه
-حوادث طيران فرنسية ومصرية واميركية
-حادثة الهجوم على الملهى الليلي نهاية العام المنصرم ستعود الى الواجهة بهجوم آخر في تركيا ايضاً وعدد من الدول العربية
-زلزال وتسونامي في الولايات المتحدة.
توقعات ليلى عبد اللطيف للعالم العربي في 2018:
-خلاف على الحكم في دولة الكويت
-الفنان السوري جمال سليمان قريباً في دمشق ويمكن ان يشارك في الحكومة المقبلة
– اعتماد سفراء من مصر والامارات والكويت في دمشق
-الرئيس الأسد يزور قلعة حلب
-سيبقى الرئيس الأسد رئيساً حتى انتهاء ولايته
-السيسي يزور سوريا
سيف الإسلام القذافي سيحكم ليبيا ويصبح رئيساً لها.
-دخول قوات مصرية الى دولتين عربيتين
-الرئيس اليمني منصور عبد ربو خارج دائرة الخطر
-سيلمع في اليمن اسم محمد سالم باسندو
-افتتاح مدينة ملاهٍ في الامارات تبهر العالم، والسماح لبعض رعايا الدول العربية للدخول من دون تأشيرات.
-أردوغان في زيارة تاريخية لسوريا وتظاهرات في تركيا رفضاً للزيارة.
-سيعاد انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثانية
-سنة المزيد من التغيرات في السعودية، وقرار بمنع تعنيف المرأة.
-الأسد يزور مصر
-الاغتيال سيطال عدداً من الشخصيات البارزة في مصر.
المزيد من العمليات الإرهابية على الكنائس والجوامع في بعض الدول العربية.
توقعات ليلى عبداللطيف لـ للبنان في 2018
– #حزب_الله خارج سوريا، والمعركة ستنتقل الى مكان آخر
-استقالة بعض الوزراء قبل الانتخابات المقبلة، والحكومة لن تسقط
-تيمور جنبلاط في سوريا
-وفد قواتي في سوريا برئاسة سمير #جعجع ولقاء مع الرئيس الأسد
-فوضى على ابواب قصر العدل، ومحاولة فاشلة لاقتحامه
-لا حرب اقليمية ولا داخلية على الاراضي اللبنانية
-الحزب يلف منطقة المتن
– 8 و14 آذار في زيارات رسمية الى سوريا
-السيد حسن نصرالله داخل احدى الكنائس، والدكتور جعجع داخل احد الجوامع.
– هزة ارضية قوية تضرب لبنان وسقوط ضحايا
– مقتل اعلامي بارز على باب منزله
– حق منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها قريباً برعاية الرئيس الحريري
-القوى الأمنية منتشرة في برج المر والصنائع
-الكوليرا يضرب لبنان واستنفار لوزارة الصحة
– لقاء بين جعجع ونصرالله، ولقاء بين الرئيس الجميل ونجله سامي مع السيد نصرالله
-نجوى كرم واليسا وهيفا في ارتباط رسمي
– براءة للدكتور نادر صعب، وجائزة عالمية له
-الحكم سيصدر لمصلحة بيار الضاهر في وجه القوات
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