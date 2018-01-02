توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2018… فيديو منوعات

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طلقت ليلى عبداللطيف توقعات جديدة عبر شاشة “الجديد” مع الإعلامي طوني خليفة في حلقة خاصة عشية ليلة رأس السنة، وهذه أبرزها:

توقعات ليلى عبد اللطيف على المستوى الدولي في 2018

-بورصة العملات العالمية ستدخل دائرة الخطر والذهب سيصبح الحاكم الاقتصادي المقبل في العالم.

– انهيار سعر الأورو مما سيؤدّي الى حالة من الشغب وعدم الاستقرار في أوروبا.

-انتشار وباء جديد يغزو العالم واعداد الوفيات بالآلاف.

-تفجير احد المراكز التجارية في كوريا الشمالية ورئيسها في دائرة الخطر.

-اختراق الكتروني كبير يهز العالم والخسائر فادحة

-حصول #داعش على سلاح كيميائي يضرب اوروبا مما سيؤدي الى فضيحة على مستوى العالم

-انسحاب المانيا وايطاليا من الاتحاد الاوروبي

-زلزال قوي يضرب ايران

احدى الشخصيات السياسية البارزة في العالم تتعرض لحادث طائرة

_ولاية ترامب على المحك، واحتمال عزله وتعين رئيساً آخر مكانه

-حوادث طيران فرنسية ومصرية واميركية

-حادثة الهجوم على الملهى الليلي نهاية العام المنصرم ستعود الى الواجهة بهجوم آخر في تركيا ايضاً وعدد من الدول العربية

-زلزال وتسونامي في الولايات المتحدة.

توقعات ليلى عبد اللطيف للعالم العربي في 2018:

-خلاف على الحكم في دولة الكويت

-الفنان السوري جمال سليمان قريباً في دمشق ويمكن ان يشارك في الحكومة المقبلة

– اعتماد سفراء من مصر والامارات والكويت في دمشق

-الرئيس الأسد يزور قلعة حلب

-سيبقى الرئيس الأسد رئيساً حتى انتهاء ولايته

-السيسي يزور سوريا

سيف الإسلام القذافي سيحكم ليبيا ويصبح رئيساً لها.

-دخول قوات مصرية الى دولتين عربيتين

-الرئيس اليمني منصور عبد ربو خارج دائرة الخطر

-سيلمع في اليمن اسم محمد سالم باسندو

-افتتاح مدينة ملاهٍ في الامارات تبهر العالم، والسماح لبعض رعايا الدول العربية للدخول من دون تأشيرات.

-أردوغان في زيارة تاريخية لسوريا وتظاهرات في تركيا رفضاً للزيارة.

-سيعاد انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثانية

-سنة المزيد من التغيرات في السعودية، وقرار بمنع تعنيف المرأة.

-الأسد يزور مصر

-الاغتيال سيطال عدداً من الشخصيات البارزة في مصر.

المزيد من العمليات الإرهابية على الكنائس والجوامع في بعض الدول العربية.

توقعات ليلى عبداللطيف لـ للبنان في 2018

– #حزب_الله خارج سوريا، والمعركة ستنتقل الى مكان آخر

-استقالة بعض الوزراء قبل الانتخابات المقبلة، والحكومة لن تسقط

-تيمور جنبلاط في سوريا

-وفد قواتي في سوريا برئاسة سمير #جعجع ولقاء مع الرئيس الأسد

-فوضى على ابواب قصر العدل، ومحاولة فاشلة لاقتحامه

-لا حرب اقليمية ولا داخلية على الاراضي اللبنانية

-الحزب يلف منطقة المتن

– 8 و14 آذار في زيارات رسمية الى سوريا

-السيد حسن نصرالله داخل احدى الكنائس، والدكتور جعجع داخل احد الجوامع.

– هزة ارضية قوية تضرب لبنان وسقوط ضحايا

– مقتل اعلامي بارز على باب منزله

– حق منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها قريباً برعاية الرئيس الحريري

-القوى الأمنية منتشرة في برج المر والصنائع

-الكوليرا يضرب لبنان واستنفار لوزارة الصحة

– لقاء بين جعجع ونصرالله، ولقاء بين الرئيس الجميل ونجله سامي مع السيد نصرالله

-نجوى كرم واليسا وهيفا في ارتباط رسمي

– براءة للدكتور نادر صعب، وجائزة عالمية له

-الحكم سيصدر لمصلحة بيار الضاهر في وجه القوات

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