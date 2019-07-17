توقيف كويتي اشتهر بصراخه في فيديوهاته بعد ظهوره عاريا!

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية شاب اشتهر بصراخه في الفيديوهات التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعذ ظهوره عاريا في فيديو تحدث فيه عن النظافة.

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واشتهر المتهم بصراخه المتواصل في مقاطع فيديو يقوم بنشرها، بحجة الانتقاد، حيث دائمًا ما يكون حديثه عبارة عن صرخات متواصلة.

وبحسب حساب “المجلس” الاخباري الكويتي فإن الداخلية الكويتية تحتجز هذا الشخص بعد ظهوره مؤخراً بفيديو تعري وتحيله للنظارة حيث يقوم بالتنسيق مع محاميه برفع قضايا على مغردين بعد تعمده اثارة الجدل بمقاطع مثيرة للسخرية.