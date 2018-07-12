تويترتزيل عشرات الملايين من الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين

أعلنت تويتر في مقابلة حصرية مع بي بي سي عربي أنها “ستزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين للحسابات حول العالم” مما قد يخفض “عدد المتابعين المعروض في العديد من الملفات الشخصية”

ووفقا لبيان أصدرته الشركة فإن معظم الناس “سيلحظون تغييراً في أربعة متابعين أو أقل؛ أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضاً أكبر”

نحن ملتزمون بخلق الثقة وتحفيز صحة المحادثات على تويتر. يجب أن تكون أعداد المتابعين دقيقة وذات معنى. ولذلك سنزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين. https://t.co/TkJlQaF5g9 — Twitter MENA (@TwitterMENA) July 11, 2018

المصدر: bbcarabic.com

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