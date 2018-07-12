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تويترتزيل عشرات الملايين من الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين

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أعلنت تويتر في مقابلة حصرية مع بي بي سي عربي أنها “ستزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين للحسابات حول العالم” مما قد يخفض “عدد المتابعين المعروض في العديد من الملفات الشخصية”
ووفقا لبيان أصدرته الشركة فإن معظم الناس “سيلحظون تغييراً في أربعة متابعين أو أقل؛ أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضاً أكبر”

المصدر: bbcarabic.com

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