ثري دفن ثروته في جبل.. ووضع ألغازاً للراغبين في العثور عليه

دفن رجل أميركي يدعى ​فوريست فين​، ثروته المقدرة بـ1.6 مليون يورو في ​جبال روكي​، وهي سلاسل جبلية تقع في شمال القارة الأميركية، ووضع ألغازاً للراغبين في العثور عليه.

ويتحتم على كل راغب في إيجاد ​الكنز​ قراءة كتابين، ألفهما فوريست فين بنفسه؛ إذ أعطى فيهما بعض الإشارات عن مكان الكنز، بالإضافة إلى قصيدة شعرية تتضمن الكثير من الأبيات، التي تُساعد على فك أحجية الكنز.

وبحسب موقع “بيزنيس إنسايدر”، فقد أكد فوريست أنه يجب قراءة قصيدته الشعرية بتمعن، حيث قال: “اقرأ الإشارات الموجودة في القصيدة الشعرية بشكل دائم، فالكنز في الخارج ينتظرك”.

وحتى الآن فشل أكثر من 350 ألف شخص في العثور على الكنز الثمين، الذي يحتوي على قطع ذهبية و​مجوهرات​ ثمينة وكذلك قطع أثرية قديمة.