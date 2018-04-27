جابر القرموطي عن محمد الصلاح: “احنا وحشين هنفضل نهد فيه لحد ما نجيبه هنا درجة تانية”

قال ماهر شيته عمدة قرية اللاعب الدولي محمد صلاح، أنه تواصل مع والد “صلاح” لمعرفة حقيقة تبرعه بـ8 أفدنة لإنشاء صرف صحي للقرية، موضحا أن والده نفى الأمر جملة وتفصيلا.

وأشار المحافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج “مانشيت”، المذاع على فضائية النهار، أن أهالي القرية سوف يجمعون من كل فرد في القرية 150 جنيه لاستكمال المشروع، لافتا أن والد محمد صلاح مثله كباقي أهل القرية.

من جانبه انفعل الاعلامي جابر القرموطي على الهواء بسبب فبركة هذه الاخبار الكاذبة عن محمد صلاح قائلا: “احنا وحشين هنفضل نهد فيه لحد ما نجيبه هنا درجة تانية”.