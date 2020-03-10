جابر القرموطي يستضيف فيروس كورونا على الهواء

استضاف الإعلامي المصري ” جابر القرموطي ” في حلقة من برنامجه ” الكلام على إيه ” المذاع على قناة الحياة فيروس كورونا المستجد في حوارا تخيليا معه عبر الأقمار الصناعية .

وتحدث جابر القرموطي مع الفيروس الذي ظهر في مصر وفي كثير من دول العالم وراح ضحيته الكثير من الأشخاص مشيرا إلى حالة الخوف التي تنتاب المواطنين .

ليرد فيروس كورونا بشكل ساخر قائلا : ” والله سعادتك ده كله كلام سوشيال ميديا وأقسم بالله أنا مظلوم في الليلة دي .. أنتم في مصر بتهولوا المواضيع والعالم كله كوم ومصر وحدها كوم تاني ” .

وتابع : ” يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني إن أنا جيت في رسالة واتساب على جروب الماميز .. طب إنتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله .. أنا اتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا إتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان ” .

وبحديث جابر القرموطي حول قلق المواطنين من هذا الفيروس أجاب : ” تقلق من إيه يا عم ؟ .. واحد قاعد في الشرابية طول عمره وآخره بيجيب سوبيا من عم حمدي ولا اختلط مع حد جاي من سفر ولا باس حد عنده كورونا يتهمني أنا ليه لو جاله حبة برد ” .