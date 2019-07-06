جدل العباءة.. شاهد: فتاة توثق ملابسها التي منعتها من دخول مول شهير في الرياض

تذمرت فتاة تدعى مشاعل بنت عبدالعزيز ، بعد منعها من دخول مول “الرياض بارك” بحجة لعدم ارتداء عباءة محتشمة .

تم منعي من دخول الرياض بارك بلبس محتشم وشكرا 🌷 — مشاعل بنت عبدالعزيز (@m80h93) July 5, 2019

ونشرت الفتاة فيديو عبر حسابها بسناب شات وتويتر علقت عليه قائلة: “تم منعي من دخول الرياض بارك بلبس محتشم وشكراً” ، فيما قالت خلال الفيديو: ” رفضوا يدخلوني يقولوا ممنوع ، اطلعي برا في الشمس البسي عباية وادخلي، وسلطت الكاميرا على لبسها وقالت أنهم أخبروها بأن لبسها غير محتشم” .

وصورت مشاعل ملابسها التي ترتديها قبل لبس العباءة، وبدت مستغربة من تصنيفها في خانة المخالفة للآداب العامة، وغير المحتشمة، لكنها في نهاية الأمر اشترت عباءة جديدة ودخلت بها للمركز التجاري الذي تمسك حراسه بموقفهم من ملابس مشاعل.

لكن قضية مشاعل التي انتهت سريعًا أمام ”الرياض بارك“، الذي اعتذرت إدارته عما حدث مع مشاعل وعزته للقانون، لم تنته تداعياتها في نقاشات السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء والمواقف بين من دافع عن الشابة السعودية وبين من اعتبرها مخطئة.

ويشكك بكون السبب في منع دخولها للمركز التجاري هو ملابسها، فيما يشكك آخرون بكونها سعودية، ويقولون إن نشرها لفيديو وتدوينات في حسابها على موقعي ”تويتر“ و ”سناب شات“ يستهدف الشهرة والإثارة.