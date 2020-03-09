جدل في لبنان بعد الترويج لتراب قبر “مار شربل” كعلاج للكورونا.. فيديو

أثار تسلم مستشفى رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت تراب من قبر القديس الماروني مار شربل” بهدف علاج الكورونا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وكانت سيدة لبنانية قد زعمت ان مار شربل قد طلب منها ان تستعمل تراب من قبره كدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقد قامت السيدة بالفعل بالذهاب الى مستشفى رفيق الحريري لتسليم الطبيب المسؤول عن علاج مرض الكورونا ماء مغلي بتراب من قبر مار شربل.

وبعد رفض الطبيب المشرف على قسم مرضى الكورونا استلام الماء يبدو ان الاعلامي عبدو الحلو نجح في اقناعه بذلك حيث نشرت الاعلامية جويل بو يونس تغريدة على تويتر قالت فيها: “تحية للزميل والصديق عبدو الحلو اللي نجح باقناع الطب بقوة مارشربل.” وأضافت: “الدليل: تسلم مستشفى بيروت الحكومي تراب مارشربل على امل شفاء كل المصابين.”

وقد اثار هذا الموضوع موجة من الجدل على مواقع التواصل في لبنان حيث علق البعض ساخرا انه يجب ان نرسل ماء قبر مار شربل الي الصين ايضا فيما وصف اخر ما يجري بأنه جنون.

لازم نصير نبعت للصين لكن — Ali Barazi (@AliBarazi7) March 9, 2020