جدل في لبنان بعد الترويج لتراب قبر “مار شربل” كعلاج للكورونا.. فيديو

أثار تسلم مستشفى رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت تراب من قبر القديس الماروني مار شربل” بهدف علاج الكورونا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.
وكانت سيدة لبنانية قد زعمت ان مار شربل قد طلب منها ان تستعمل تراب من قبره كدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وقد قامت السيدة بالفعل بالذهاب الى مستشفى رفيق الحريري لتسليم الطبيب المسؤول عن علاج مرض الكورونا ماء مغلي بتراب من قبر مار شربل.
وبعد رفض الطبيب المشرف على قسم مرضى الكورونا استلام الماء يبدو ان الاعلامي عبدو الحلو نجح في اقناعه بذلك حيث نشرت الاعلامية جويل بو يونس تغريدة على تويتر قالت فيها: “تحية للزميل والصديق عبدو الحلو اللي نجح باقناع الطب بقوة مارشربل.” وأضافت: “الدليل: تسلم مستشفى بيروت الحكومي تراب مارشربل على امل شفاء كل المصابين.”
تحية للزميل الصديق عبدو الحلو اللي نجح باقناع الطب بقوة مارشربل…والدليل : تسلم مستشفى بيروت الحكومي تراب مارشربل على امل شفاء كل المصابين… @abdo_helou #عبدو_الحلو_كل_التقدير #يا_مار_شربل_كون_مع_الكل
— Joelle Bou Younes (@joellebouyounes) March 9, 2020
وقد اثار هذا الموضوع موجة من الجدل على مواقع التواصل في لبنان حيث علق البعض ساخرا انه يجب ان نرسل ماء قبر مار شربل الي الصين ايضا فيما وصف اخر ما يجري بأنه جنون.
لازم نصير نبعت للصين لكن
— Ali Barazi (@AliBarazi7) March 9, 2020
الجنون فنون وما ادراك ما الهبل
— Amer Ghandour (@GhandourAmer) March 9, 2020