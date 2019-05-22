جريمة مروعة في تركيا.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب الغيرة!

ارتكب زوج تركي جريمة مروعة بحق زوجته، منهيا حياتها بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها بسبب الغيرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الزوج المدعو “جمال”، دخل في شجار مع زوجته “أوزكو”، 32 عامًا، ثم بدأ في طعنها عدة مرات.

وبعد ارتكابه الجريمة، توجه الزوج لتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وقال في إفادته إنه حذرها من عدم التكلم مع بعض من أقاربها بسبب غيرته منهم، مضيفا أن تحذيراته لزوجته لم تجد نفعا معها، فنشب خلاف بينهما، تحول إلى شجار انتهى بطعنها حتى فارقت الحياة.

وتأتي هذه الجريمة، بعد أيام من مشاركة الزوج صورة له مع زوجته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مع تعليق يقول فيه: “أنت أفضل شيء في حياتي”.

وأرسلت الأجهزة الأمنية الزوج إلى القضاء، للنظر في قضيته، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.