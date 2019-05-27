الصفحة الرئيسية منوعات جريمة مروّعة.. أم تقتل طفلها وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

جريمة مروّعة.. أم تقتل طفلها وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بواسطة -
0 54
boy1

كشفت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية غموض حادثة العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ المدينة، حيث أظهرت التسجيلات أن الجانية هي والدة الطفل.

وكانت فرق البحث الجنائي تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، ليتم بعد ذلك تشكيل فريق بحث متخصص على مستوى عال لكشف غموض الحادث.

وبعد تفريغ المباحث جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن أمه وتدعي “دينا. ع” 25 عاما، من محافظة البحيرة وراء ارتكاب جريمة القتل.

وتعمل أم الطفل في أحد الأندية الصحية، واعترفت أمام المباحث بوجود خلافات مع زوجها السابق والد الطفل وأنه هددها بأخذه ليعيش مع زوجته الثانية ما دفعها لارتكاب الواقعة”.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى نيابة شرم الشيخ للتحقيق معها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.