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جريمة مروّعة في نيويورك.. قطع ذراع زوجته الحامل واصبعيها

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Yong Lu, 35, was arrested by the U.S. Marshals Violent Felony Task Force and Niagara Falls police

جريمة مروّعة في نيويورك.. قطع ذراع زوجته الحامل واصبعيها

اتّهم رجل من ولاية بروكلين الأميركية بقطع ذراع زوجته الأيمن واصبعين في يدها اليسرى ليل السبت في شلالات نياغرا في نيويورك.

وبحسب تقارير بوفالو نيوز، فقد ألقي القبض على السيد يونغ لو، 35 عاماً، بالقرب من جسر Rainbow مرتدياً سترة نجاة. ولفت أحد المسؤولين في الشرطة الى أنه كان يخطط للسباحة الى كندا.

وأشارت تقارير صحيفة نيويورك بوست الى أن الزوجة يانغ لي، البالغة من العمر 31 عاماً، كانت في المنزل تنتظر ابنهما، 7 سنوات، كي يعود من المدرسة عندما تعرّضت للهجوم على يد زوجها.

وقالت الشرطة إن الرجل استخدم الساطور لقطع اصبعي زوجته الحامل وذراعها الأيمن بالكامل، مع الإشارة الى أن دوافعه لا تزال مجهولة.

وقد خضعت الضحية لعملية جراحية لإعادة ذراعها الى مكانها.

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