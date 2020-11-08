نشرت جنا عمرو دياب إبنة الفنان ” عمرو دياب ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

فظهرت جنا عمرو دياب في الصور برفقة صديقها ومجموعة من الشباب في سهرة منزلية .

وهو الأمر الذي انتقده عدد كبير من المتابعين في تعليقاتهم على الصور مشيرين إلى إنه لا يجدر بها نشر مثل هذه الصور واستعراض أسلوب حياتهم الغربي المنفتح وتخطيهم للخطوط الحمراء وللعادات والتقاليد التي ترجع إليها اصولهم .

فيما وجهت بعض التعليقات هجومها إلى والدها الفنان عمرو دياب متهمة إياه بالانشغال عن أبنائه وعدم توعيتهم ومتابعتهم خلال الفترة الماضية .

فجاءت التعليقات مثل : ” مفيش بابا هنا التربية هنا أوروبية للأسف إحنا في زمن الرسول أخبرنا فيه إن الماسك على دينه كالماسك جمرة من النار فعادي يا جماعة كل واحد هيتحاسب على نفسه وربنا ينور بصيرتها ” و ” عمرو مع دينا وبنته في مارينا ” و ” إنت فين يا بابا الحق اتفرج ” .