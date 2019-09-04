جيري ماهر يثير الجدل بعرضه المال والحماية على اعضاء حزب الله مقابل معلومات!

اثار الاعلامي اللبناني جيري ماهر الجدل بعد نشره تغريدة عرض فيها مبالغ مالية والحماية خارج لبنان على اعضاء في حزب الله مقابل تقديمهم معلومات.

وقال جيري ماهر في تغريدته: “إلى العاملين والمنتسبين إلى حزب الله.. إذا ضاقت بكم الأحوال “مادياً” تواصلوا معنا وسندعمكم ونؤمن لكم الحماية خارج لبنان مقابل معلومات تقدمونها عن الحزب.”

واكد جيري ماهر ان عرضه جديا بالقول: “هيدا عرض جدي فهل أنتم مستعدون؟”.

إلى العاملين والمنتسبين إلى حزب الله..

إذا ضاقت بكم الأحوال "مادياً" تواصلوا معنا وسندعمكم ونؤمن لكم الحماية خارج لبنان مقابل معلومات تقدمونها عن الحزب. هيدا عرض جدي فهل أنتم مستعدون؟ #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) September 4, 2019

وقد تلقى جيري ماهر بعد هذه التغريدة الكثير من التعليقات التي اتهمته بالعماله لاسرائيل حتى من قبل المعارضين لحزب الله.

وقد علقت الاعلامية ديما صادق على تغريدة جيري ماهر قائلة: “والله ما كنت عارفة انه لما يجتمع الغباء مع الحقارة بتكون النتيجة بتفقع ضحك 😂😂😂😂”.

والله ما كنت عارفة انه لما يجتمع الغباء مع الحقارة بتكون النتيجة بتفقع ضحك 😂😂😂😂 https://t.co/VsEy2sEEv2 — Dima (@DimaSadek) September 4, 2019

فيما نشر الاعلامي حسين مرتضى سلسلة تغريدات عن جيري ماهر تحدث فيها عن اصوله قائلا ان اسمه الاصلي هو دانيال الغوش وانه منتسب لكنيسة صهيونية ومتزوج من اسرائيلية.

تورط في تنفيذ عملية ارهابية بالتعاون مع مخابرات صدام ضد حاجز اشخاص من الحزب التقدمي الاشتراكي ايام كان الاشتراكي اقرب حلفاء الرئيس حافظ الاسد وفر مع اولاده الصغار الى السويد حيث أقام في مالمو. — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019

هناك التقى بزوجته الاسرائيلية التي انتقلت للعيش معه في مالمو وصار يتردد معها الى بيوت ديبلوماسيين اسرائيليين جندوه وارسلوه الى معهد اسرائيلي للترويج عبر السوشال ميديا.

اراد الاسرائيلييون صنع نجم تلفزيوني منه يطل عبر قناتهم الممولة سعوديا المعروفة بالعربية. — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) September 4, 2019