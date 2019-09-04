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جيري ماهر يثير الجدل بعرضه المال والحماية على اعضاء حزب الله مقابل معلومات!

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جيري ماهر

جيري ماهر

اثار الاعلامي اللبناني جيري ماهر الجدل بعد نشره تغريدة عرض فيها مبالغ مالية والحماية خارج لبنان على اعضاء في حزب الله مقابل تقديمهم معلومات.

وقال جيري ماهر في تغريدته: “إلى العاملين والمنتسبين إلى حزب الله.. إذا ضاقت بكم الأحوال “مادياً” تواصلوا معنا وسندعمكم ونؤمن لكم الحماية خارج لبنان مقابل معلومات تقدمونها عن الحزب.”

واكد جيري ماهر ان عرضه جديا بالقول: “هيدا عرض جدي فهل أنتم مستعدون؟”.

وقد تلقى جيري ماهر بعد هذه التغريدة الكثير من التعليقات التي اتهمته بالعماله لاسرائيل حتى من قبل المعارضين لحزب الله.

وقد علقت الاعلامية ديما صادق على تغريدة جيري ماهر قائلة: “والله ما كنت عارفة انه لما يجتمع الغباء مع الحقارة بتكون النتيجة بتفقع ضحك 😂😂😂😂”.

فيما نشر الاعلامي حسين مرتضى سلسلة تغريدات عن جيري ماهر تحدث فيها عن اصوله قائلا ان اسمه الاصلي هو دانيال الغوش وانه منتسب لكنيسة صهيونية ومتزوج من اسرائيلية.

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