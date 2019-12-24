جيهان منصور تعلن طلاقها بعد زواج دام ل 5 أشهر

أعلنت الإعلامية المصرية ” جيهان منصور ” في منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال المصري ” مجدي جميل ” بعد زواج استمر لمدة 5 أشهر فقط حيث تم الزواج في إبريل الماضي وانفصلوا رسميا في سبتمبر الماضي .

وتحدثت جيهان منصور في منشورها الذي أطلقت عليه ” فضفضة نهاية 2019 ” عن ما تعرضت له خلال 2019 على الصعيد المهني والعاطفي وعن ما عانته في هذه السنة .

وعن الجزء الخاص بطلاقها كتبت جيهان منصور : ” كثير من أصدقائي والإعلام والصحافة يعلمون أنني تزوجت في شهر أبريل 2019 .. لكن لأن الزواج تم بسرعة شديدة وكنت في أقصى درجات اليأس من موضوع العمل لم آخذ وقتي في التفكير ودراسة الموضوع جيدا ولم أنتبه لخلافات شديدة بيننا في الشخصيات والطباع والتفكير ومنهج الحياة ” .

وتابعت : ” كما لم أسأل جيدا عن الماضي الشخصي للطرف الآخر فقط استمعت إليه وصدقته ولم أسأل عنه للأسف في المجتمع المحيط قبل الزواج وما علمته بعد ذلك كان محبطا جدا للأسف .. فأعلن هنا أنه تم الطلاق في شهر سبتمبر الماضي وانتظرت حسب الأصول شهور العدة في مصر .. والموضوع الآن منظور أمام القضاء المصري لاسترداد مستحقاتي الشرعية من هذا الشخص ” .

يذكر أن حفل زفاف جيهان منصور أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره عدد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن .