حبس رجلي أعمال 500 عام في دبي .. والسبب!

أمرت محكمة الجنح في دبي بسجن رجلي أعمال إنجليزيين 500 عام؛ لاحتيالهما على 500 ضحية، حيث حصلا منهم على نحو 200 مليون دولار، بدعوى استثمارها في التداول الإلكتروني المعروف بـ”فوركس”، لكنهما حوّلا الأموال خارج الدولة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين “سيدني ليموس” و”رايان فرنانديس” أغريا عشرات الضحايا الذين يعملون موظفين بمهن مختلفة، ومن بينهم عدد كبير من العاملين في شركات الطيران، بالاستثمار لديهما في التداول الإلكتروني، وحصلا على مبالغ ضخمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، بحسب “الإمارات اليوم”.

وقال ضحية حضر الجلسة: إن “المتهمَين خربا حياته”، موضحًا أنه استثمر لديهما 150 ألف درهم، عبر شركة تداول إلكتروني، زعما إدارتها، دون أن يدرك أنه سيكون ضحية عملية احتيال واسعة. وأكد ضحية آخر أنه استثمر لدى الشركة التي يديرها المتهمان نحو 400 ألف دولار عبر حسابات عدة فتحها لديها، وأودع في كل منها نحو 25 ألف دولار، مضيفًا أنها حصيلة ادخار سنوات طويلة، لافتًا إلى أن المتهمَين وعداه بأرباح تصل إلى 120%، ما دفعه وآخرين إلى إيداع مدخراتهم، ومكافآت نهاية خدمتهم، بل قروض حصلوا عليها، لدى المتهمين.