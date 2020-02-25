حبس 1000 نزيل في غرفهم بفندق بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

كشف مسئولون أسبان عن خضوع فندق ” إتش 10 أديجي بالاس ” الموجود في جزيرة تنريفي كبرى جزر الكناري للحجر الصحي بعد إصابة طبيب إيطالي أقام هناك بفيروس كورونا المستجد .

وقالت وسائل إعلام أسبانية أن حوالي ألف سائح يقيمون هناك ولن تسمح السلطات لهم بالمغادرة وصدرت لهم أوامر بعدم مغادرتهم لغرفهم .

ووفقا لموقع ” سكاي نيوز ” البريطاني أن السائحين البريطانيين عادة ما يرتادون الفندق المذكور .. وقال سائح بريطاني للموقع رفض الإفصاح عن اسمه : ” تم إخبارنا بأن نظل في غرفنا ” .

وقال آخر : ” لم يزودونا بأي معلومات .. كل ما تلقيناه ورقة من تحت باب الغرفة جاء فيها أن ممنوع علينا الخروج من الغرف والاقتراب من صالة الاستقبال ” .