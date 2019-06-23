حرب تويترية بين تركي ال الشيخ ورجل اعمال قطري!

بدأت حرب تويترية وسجال بين كل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ورجل أعمال قطري يدعى عادل علي بن علي استعملت فيها مصطلحات مثل “ثور” و”حمار”.

كانت البداية بعدما نشر عادل علي بن علي صورة لتركي آل الشيخ وهو يرتدي قميص نادي ”بيراميدز“، وقد تم استبدال شعار النادي المصري بشعار منتخب الأرجنتين، في إشارة إلى أنه سيشجع الأرجنتين ضد قطر قبل المواجهة المرتقبة بين قطر والأرجنتين ضمن منافسات كوبا أمريكا اليوم الأحد.

ونشر القطري “بن علي” الصورة عبر حسابه بتويتر، وعلق عليها بالقول: ”الحمد لله على نعمة العقل!.. “قطر- الأرجنتين“.

في المقابل، رد تركي آل الشيخ على رجل الأعمال القطري، واصفًا إياه بـ ”الثور“، حيث شارك الصورة المنشورة من جانب الشخص القطري وعلق عليها قائلًا: ”لا تعليق، حتى تركيب الشعار مو احترافي.. تصدق ثور!“.

وبعد ذلك استمر تركي آل الشيخ بالسخرية من رجل الأعمال، ونشر له تغريدة طالب فيها بعدم التدخل في شؤون الآخرين قال فيها: ”لك مطلق الحرية أن تعيش حمار لكن لا ترفس في اللي حواليك“، وعلق عليها آل الشيخ: ”يا ليت تطبق كلامك“.

وتابع تركي آل الشيخ سخريته مستعينا بتغريدة أخرى للقطري يقول فيها: ”لم أر من قبل حمارًا يتكلم كالبشر، لكني قابلت الكثير من البشر، الذين يتكلمون كالحمير، هاينرش هاينه“، ليعلق رئيس هيئة الترفيه قائلًا: ”الذكي لو يدري وش قاعد يكتب كان عرف أنه يحكي عن نفسه.