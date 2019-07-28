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حفل زفاف يتحول الى مجزرة في لبنان.. والسبب موال!

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gun00

وقع ليلا اشكال واطلاق نار خلال حفل زفاف في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك، شرق لبنان، أدى الى سقوط 3 قتلى و3 جرحى.

وفي التفاصيل كما نقلها موقع الـ “ال بي سي” اللبناني، فأنه وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حصل اشكال تطور الى اطلاق نار خلال حفل زفاف شاب وفتاة من آل النمر وآل امهز، بين اشخاص من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر ما ادى الى مقتل ط. زعيتر نقلت جثته الى مستشفى الريان بعلبك وع. ي. وشقيقه نقلت جثتيهما الى مستشفى دار الحكمة بعلبك.

كما اصيب بالاشكال كل من ع. ط. زعيتر و أ. ط. زعيتر نقلا الى مستشفى دار الامل الجامعي بعلبك و ر. ب. اصابة خطرة بالرأس نقلت على اثرها الى مستشفى دار الحكمة بعلبك.

وقد أشارت المعلومات الى أن الاشكال بدأ على خلفية موّال (أغنية) في حفل الزفاف.

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