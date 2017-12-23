حفل غنائي مختلط يتسبب في إغلاق مقهى في جازان السعودية منوعات

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تفاعلت قضية الحفل الغنائي المختلط الذي شهده أحد المقاهي العائلية بجازان ، اٌقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، بصدور توجيهات من أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز ، لما تسبب به سوء التنظيم من استياء كبير في وسط منطقة جازان .

فبعد ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقامة حفل غنائي مختلط في أحد المنتزهات السياحية في مدينة جازان، فقد أوضحت الإمارة بأنه قد صدرت توجيهات أمير المنطقة بالنيابة للجهات المختصة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين بأية تجاوزات وإغلاق المنتزه السياحي وإيقاف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق بها جميع الاشتراطات النظامية والأمنية وبما يتوافق مع المنظور الشرعي .