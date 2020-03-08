حقيقة فيديو العثور على طلاسم وأسحار مربوطة بأستار الكعبة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يفيد بالعثور على أسحار مربوطة بأستار الكعبة خلال عملية تعقيم الحرم المكي والتي تمت قبل يومين .

وعلقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين على مقطع الفيديو في بيان لها حيث أكدت على أن هذا المقطع المصور قديما ويعود إلى عام 2017 .. وكانت قد نفت رئاسة المسجد حينها ما تضمنه الفيديو عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة .

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن إغلاق الحرم المكي والمسجد النبوي بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لأعمال تعقيم ساحتيهما كإجراء احترازي لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا .