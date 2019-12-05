حكم قضائي يحرم مغربي من معاشرة زوجته لسنة

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تازة المغربية حكما على زوج يقضي بعدم اقترابه من زوجته أو معاشرتها لمدة عام.

ونقل موقع “هسبريس” عن “فدرالية رابطة حقوق النساء” في المغرب تأكيدها صدور أحكام قضائية غير مسبوقة عن 3 محاكم، وكان أبرزها الحكم الصادر في حق “زوج عنيف” مُنع من الاقتراب من زوجته لمدة سنة، إلى جانب إخضاعه لعلاج نفسي حول التحكم في الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف لمدة سنة أيضا.

وتمثل الحكمان الآخران في إيداع زوج عنيف مؤسسة للعلاج النفسي، ومنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان تواجدها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضد الأصول.