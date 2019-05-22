شاهد.. نائبة عراقية تطالب السعوديات بنصب تمثال لها!

أثارت تصريحات للنائبة العراقية حنان الفتلاوي والتي طالبت فيها النساء السعوديات بنصب تمثال لها موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقالت حنان الفتلاوي، في مقابلة تلفزيونية تم تداولها بشكل واسع، أنها تحدثت عن السماح للمرأة السعودية بقيادة المرأة وهو ما حدث بالفعل بعد عدة اشهر من كلامها.

واضافت الفتلاوي: “المفروض السعوديات يسوولي تمثال انا حاكية في الامم المتحدة واحرجت السعودية انها تمنع المرأة من قيادة السيارات”.

وأشار النشطاء إلى حنان الفتلاوي، معروفة بخطابها الطائفي، وصاحبة نظرية “قتل سبعة من المكون العربي السني في حال موت سبعة من الشيعة”.