حيلة سهلة ومضمونة النتائج لتنظيف الأواني المحترقة

يعتبر احتراق الأواني من أبرز المشاكل التي تواجهها الكثيرات من سيدات المنازل. ويلجأن عادة للتخلص منها إلى طرق التنظيف التقليدية بواسطة المنتجات المتوفرة.

ورغم ذلك أصبح بالإمكان من الآن وصاعداً استبدال تلك الطرق بوصفة طبيعية، سهلة التحضير وتحتوي على عدد قليل من المكونات.

وفي حال تعرضت إحدى أواني الطهو لديك للاحتراق من الداخل، حضّري القليل من الخل الأبيض مع القليل من منتج غسل الأطباق واسفنجة.



أسكبي الخل الأبيض مع سائل الجلي وكمية قليلة من الماء في قاع الإناء المحترق. ضعي الإناء على نار هادئة. وبعد دقائق قليلة إنزعيه عنها وافركيه بواسطة الاسفنجة.

ولكن انتبهي من تعرض يديك للاحتراق بسبب سخونة الإناء. وبعد ذلك ستلاحظين أن البقايا السوداء زالت تماماً.