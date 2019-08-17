حيلة لمنع التصاق الحليب في قاع الطنجرة.. لن تتخيلوا سهولتها جربوها

يحب الجميع شرب الحليب كل صباح او بين الحين والآخر. لكن المشكلة تكمن في تحضير هذا المشروب وتحديداً في التصاقه داخل المقلاة او الطنجرة اثنا التسخين ما يجعل تنظيفها أمراً صعباً.

ومن أجل تجنب ذلك ينصح بغسل داخل المقلاة او الطنجرة بالماء البارد أو بترك ملعقة طعام من هذا الماء فيها قبل سكب الحليب.

فالماء يشكل في هذه الحالة حزاماً يمنع الحليب من الالتصاق بالقاع والحواف الداخلية للوعاء اثناء التسخين على نار هادئة.

ومن أجل منع الحليب من الفوران يمكن أيضاً اللجوء إلى حيلة سهلة جداً. وتقوم هذه الحيلة على وضع ملعقة كبيرة من الخشب على سطح وعاء التسخين. ومن المفيد ايضاً وضع ملعقة نظيفة داخل الوعاء.