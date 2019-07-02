خادمة تحرق منزل كفيلتها في البحرين

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى في البحرين حبس خادمة تحمل الجنسية الكينية لمدة سنة ثم الإبعاد عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة بتهمة إشعال النار في منزل كفيلتها وتعريض حياة الناس والأموال للخطر بعد أن رفضت الكفيلة السماح لها بالإتصال بأهلها وشتمتها .

بدأت الواقعة ببلاغ قدمته مواطنة بحرينية في مركز شرطة المحرق يفيد بإنها كانت تجلس في غرفتها وشاهدت دخانا يتسلل إلى الغرفة وعندما خرجت لترى ماذا يحدث وجدت أن الدخان صادر من غرفة إبنتها وتمكنت من الخروج من المنزل لإنقاذ نفسها واكتشفت بعد فترة من الوقت أن الخادمة الكينية التي تعمل لديها قد هربت من المنزل .

وبالبحث عن الخادمة صاحبة ال 24 عاما تم القبض عليها وتبين من التحقيقات إنها هي من افتعلت الحريق بالمنزل وذلك بسبب إنها طلبت من كفيلتها في هذا اليوم أن تسمح لها بالإتصال بأهلها وأن تعطيها راتبها إلا ان كفيلتها رفضت إعطاءها الهاتف وطلبت منها انتظار حضور زوجها وقامت بسبها ووصفها ب ” الغبية ” .

لتقوم الخادمة بالتوجه إلى المطبخ بعد أن دخلت الكفيلة إلى غرفتها وأغلقت الباب وقامت الخادمة بإحضار ثقابا وأشعلت النار في سرير إبنة كفيلها وهربت من المنزل .