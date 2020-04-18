نشرت صحيفة ” نيويورك بوست ” الأمريكية عن قيام شاب أمريكي من سكان ولاية ” نيويورك ” بعمل ملصقات يبحث من خلالها عن فتاة للإرتباط بها .

وقام الشاب بوضع تلك الملصقات على أعمدة الإنارة والأشجار بالقرب من سنترال بارك واضعا شروط لمواصفات تلك الفتاة والتي أقارت دهشة الكثيرين .

حيث كتب أنه يبحث عن فتاة خالية من الجراثيم ولائقة صحيا ومناسبة ونظيفة ومهتمة .. كما وصف نفسه بأنه سليم وجذاب ولديه وظيفة جيدة وفي مطلع الثلاثينيات من العمر .

وتحدث عن إنه يرغب أيضا في فتاة رياضية شغوفة بممارسة الرياضة وهو ما جعله يهتم بوضع الملصقات على امتداد المسارات المخصصة للجري .

وعن السبب من وراء قيامه بهذه الفكرة قال : ” ابتكرت هذه الفكرة للبحث عن شريكة في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس كورونا ” .

وتابع : ” أنا أعزب ومنذ بدء الإغلاق وأنا أتساءل كيف ومتى سيكون من الممكن العثور على شريك مناسب .. لقد جعل التباعد الاجتماعي أي لقاء صعبا للغاية “،

وأضاف الشاب الأمريكي :” الوقت غير مناسب للمواعدة والعلاقات الاجتماعية لذلك أسعى إلى علاقة دائمة في هذه الظروف الصعبة ” .

وأشار إلى أن العديد من الفتيات قد تواصلن معه وأبدين رغبة في اللقاء به والتعرف عليه .