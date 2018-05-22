خمنوا سرّ النقوش على طرحة ميغان ماركل !

لايزال العرس الملكي الذي شغل العالم منذ الإعلان عنه وبدأ علاقة الثنائي ​الأمير هاري​ و​ميغان ماركل​ يشغل العالم بأسراره وتفاصيله.

ومؤخراً تمّ الكشف عن أن طرحة العروس أي ماركل والتي ظهرت بها يوم الزفاف الذي أقيم السبت الماضي في الـ19 من الشهر الجاري لم تكن عادية، حيث نقشت عليها أسماء دول الكومنولث والتي عددها 53 حيث مثّلت كل منها بنقش مطرز على الطرحة.

وعن الموضوع تحدثت المصممة كلير ويت كيلر قائلةً:” دوقة ساسكس” الجديدة رحبت بفكرة أن تكون طرحتها مصممة بحيث يكون لها دلالة أكبر”.

وأضافت:” الطرحة كانت محور جزء كبير من الأحاديث التي أجريناها مبكراً، تحدثنا عما نريد عمله فيما يتعلق بمحاولة تزيينها بنقوش لها صلة بالملكية هنا”.

وتابعت:” أغلب العمل الذي ستقوم به في المستقبل ستكون له صلة بدول الكومنولث”. وأشارت كيلر إلى أن ميغان ماركل أحبت فكرة “أن تسير كل هذه الدول معها أثناء المراسم”.