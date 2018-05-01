داعية اسلامي: الإجهاض مباح شرعا في هذه الحالات!.. فيديو

قال الداعية مصطفى الأزهري إن العلماء اتفقوا على حرمة الإجهاض بعد أربعة أشهر من الحمل ماعدا حالات استثنائية أبيح فيها الإجهاض.

وأضاف “الأزهري” خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “العاشرة مساءً” المذاع على قناة “دريم” الاثنين، أن الشرع أباح إجهاض الجنين في حال تسببه في ضرر للأم فيتم في هذه الحالة الإبقاء على الأصل والتضحية بالفرع، لافتًا لمشروعية الإجهاض في حال كان الجنين مشوها ويسبب ضررا للأم.

وتابع، أن إجهاض الجنين قبل أربعة أشهر مسألة خلافية بين الفقهاء، لافتًا لعدم جواز إجهاض المغتصبة في حال عدم وجود أضرار طبية وبعد مرور أربعة أشهر على الحمل.