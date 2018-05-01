داعية سعودي يثير الجدل بعد نشره صورة لاخته دون حجاب!

أثار الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة؛ بعد أن نشر صورة له برفقة أخته من دون أن ترتدي حجابًا، في مبادرة غير مسبوقة أو معهودة من دعاة المملكة المحافظة.

ونشر الموسى الذي ينقسم السعوديون في موقفهم تجاهه؛ بسبب آرائه الدينية، الصورة التي تجمعه بأخته وتدعى وجود، على حسابه في موقع “تويتر”، وقد غطى رأسيهما فلتر لتطبيق “سناب شات”، مشيرًا إلى كونها “الأصغر في العائلة والأكبر في المحبة”، دون أن يشير لسنها بالرغم من كونها تظهر شابة في مقتبل العمر.

وكتب الموسى معلقًا على الصورة: “الشخص الذي افتقدته في السعودية كثيرًا، تلك الأنثى الشقية التي لا أمَلُّ منها. أفتقد ضحكها وبكاءها وطلباتها التي لا تنتهي وأذيتها لي خاصة وأنا نائم. حفظكِ ﷲ يا حبيبتي وجود. (الصورة لي ولها قبل ذهابي للمطار وهي تودعني)”.

وعمل الموسى سابقًا عضوًا في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، فيما يظهر على القنوات السعودية الخاصة مثل “روتانا” و “mbc” كداعية ورجل دين.