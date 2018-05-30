داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله بسبب قراره اللعب مفطرا

قال الداعية الكويتي مبارك البذالي، إن الله عاقب محمد صلاح بسبب قراره اللعب مفطرا في ناديه ليفربول.

وكتب “البذالي”، في سلسلة من التغريدات له على موقع “تويتر”، “اللاعب محمد صلاح قرر اللعب مفطرا لأجل ليفربول كما صرح بذلك فعاقبه الله”.

وأضاف: “لا يظن ظان وخاصة المسلم أن الحياة تدار بالعقل والجهد بل الحياة بيد الله يأتيها من يشاء سواء اجتهد أو لم يجتهد هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيها خيرا لك في كل نواحي الحياة”.

وتابع: “مسألة إفطار محمد صلاح أنه كان صائما ثم أفطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر، فالأمر هي نية الإفطار”.

اللاعب محمد صلاح قرر اللعب مفطرا لأجل ليفربول كما صرح بذلك فعاقبه الله ..

لا يظن ظان وخاصة المسلم ان الحياة تدار بالعقل والجهد بل الحياة بيد الله يأتيها من يشاء سواء اجتهد او لم يجتهد ..

هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيها خيرا لك في كل نواحي الحياة.. — مبارك البذالي (@mubaark) ٢٧ مايو ٢٠١٨

الأخ المحترم اللاعب محمد صلاح صيام رمضان فرض حاله كحال الصلاة ولعب الكرة ليس عذرا شرعيا يوجب الإفطار ..

فلا تسمع لمن يهون عليك امر إفطارك فالشباب المجاهدين يصومون مع انهم في حالة حرب ومواجهة مع العدو ..

فلا تحزن فإن باب التوبة مفتوح .. — مبارك البذالي (@mubaark) ٢٨ مايو ٢٠١٨