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داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله بسبب قراره اللعب مفطرا

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داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله!

داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله بسبب قراره اللعب مفطرا

قال الداعية الكويتي مبارك البذالي، إن الله عاقب محمد صلاح بسبب قراره اللعب مفطرا في ناديه ليفربول.

وكتب “البذالي”، في سلسلة من التغريدات له على موقع “تويتر”، “اللاعب محمد صلاح قرر اللعب مفطرا لأجل ليفربول كما صرح بذلك فعاقبه الله”.
وأضاف: “لا يظن ظان وخاصة المسلم أن الحياة تدار بالعقل والجهد بل الحياة بيد الله يأتيها من يشاء سواء اجتهد أو لم يجتهد هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيها خيرا لك في كل نواحي الحياة”.
وتابع: “مسألة إفطار محمد صلاح أنه كان صائما ثم أفطر لأجل لعب الكرة وليس لأجل السفر، فالأمر هي نية الإفطار”.

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