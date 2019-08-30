داعية كويتي يثير الجدل ببحثه عن عبد لعتق رقبته!

أثار الداعية الكويتي عبدالرحمن النصار، اليوم الجمعة، الجدل بسؤاله متابعيه عن امكانية “عتق رقبة”.

وكتب عبدالرحمن النصار في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “سؤال لمن لديه علم .. يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، ولا يستطيع الصيام .. فهل نجد له إعتاق رقبة ؟”.

سؤال لمن لديه علم .. يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، ولا يستطيع الصيام .. فهل نجد له إعتاق رقبة ؟ — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) August 29, 2019

وقد تفاوتت ردود متابعيه بين من نصحه بالسعي الى الافراج عن معتقل من سجون النظام السوري وذلك عبر دفع مبلغ مالي لاحد الظباط وبين تأكيد اخرين انه لا يمكن عتق رقية في الزمن الحالي وان الكلام عن وجود عبودية في بعض الدول الافريقية قد لا يكون دقيقا.

في سوريا و مصر مئات الألوف من المعتقلين الذين من الممكن اخراجهم بالمال ، فليجتهد و يجد من هو محكوم بالإعدام و ليخرجه بماله ، اكبر ضابط سوري او مصري ممكن تشتريه بثلاث الاف دولار الى ستة الاف — أيمن بن عبد اللطيف (@HMZ86) August 29, 2019