الصفحة الرئيسية منوعات داعية كويتي يثير الجدل ببحثه عن عبد لعتق رقبته!

داعية كويتي يثير الجدل ببحثه عن عبد لعتق رقبته!

بواسطة -
0 0
عبدالرحمن النصار

عبدالرحمن النصار

أثار الداعية الكويتي عبدالرحمن النصار، اليوم الجمعة، الجدل بسؤاله متابعيه عن امكانية “عتق رقبة”.

وكتب عبدالرحمن النصار في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “سؤال لمن لديه علم .. يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، ولا يستطيع الصيام .. فهل نجد له إعتاق رقبة ؟”.

وقد تفاوتت ردود متابعيه بين من نصحه بالسعي الى الافراج عن معتقل من سجون النظام السوري وذلك عبر دفع مبلغ مالي لاحد الظباط وبين تأكيد اخرين انه لا يمكن عتق رقية في الزمن الحالي وان الكلام عن وجود عبودية في بعض الدول الافريقية قد لا يكون دقيقا.

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.