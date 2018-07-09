دراسة أميركية تحذر: تقنيات الإنجاب الحديثة تخلف أطفالاً يعانون تشوهات

حذرت دراسة أميركية جديدة من أن النساء اللاتي يعانين في سبيل الحمل أو يلجأن إلى تقنيات إنجاب حديثة مثل الحقن المجهري ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال مبتسرين، أو يعانون تشوهات خلقية مقارنة بغيرهن اللاتي لم يواجهن أي مشاكل تتعلق بالخصوبة

وقد توصلت الدراسة وفقاً لسكاي نيوز إلى أن من يواجهن مشاكل تتعلق بالخصوبة يكن أكثر عرضة بنسبة 39 بالمئة لإنجاب أطفال غير مكتملي النمو، فيما تصل نسبة زيادة هذه المخاطر بسبب تقنيات التلقيح إلى 79 بالمئة

المصدر: Sabq.org

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Ajel.sa : دراسة أمريكية تحذر من الإنجاب بـ “الحقن المجهري”