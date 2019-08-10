دعوى قضائية جديدة ضد الدكتورة خلود .. والسبب ؟

تقدم المحامي الكويتي ” بشار النصار ” برفع دعوى قضائية ضد الفاشينيستا الكويتية ” الدكتورة خلود ” بشكوى بيعها حبوب التنحيف في البوتيك الخاص بها ومزاولة الصيدلة دون ترخيص .

ونشر بشار عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” مقطع فيديو أكد من خلاله على أن عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص هي الحبس عامان ودفع غرامة 2000 دينار أو أحدهما .

وأشار إلى إنه سيتصدى لأي تصرفات تخالف القانون والآداب العامة والصحة .

وأضاف المحامي بشار النصار أن نيابة الشئون التجارية حددت موعدا للنظر في الشكوى الخاصة به ضد الدكتورة خلود يوم الأربعاء المقبل .. وسوف يكشف عن حقائق عدة تخص سبب خسارتها للوزن التي لا تمت بصلة غلى تناولها لهذه الحبوب التي تعلن عنها .

وكانت وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها قد أثارت جدلا بعد الاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها الدكتورة خلود هي السبب في ذلك .

لتخرج الدكتورة خلود لنفي الأمر جملة وتفصيلا مؤكدة على أن الدواء مصرح به من وزارة الصحة ويباع في الصيدليات منذ 10 سنوات .. وهي شخصيا تستعمله من أجل التنحيف وخفض الوزن منذ أربعة أشهر .